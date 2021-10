Prevén productores de limón en la Cuenca, disminución de cítricos por cambio climático

-Aun así esperan cumplir con la demanda a la empresa Walmart además de que los productores reflexionen y se asesoren con asistencia técnica, para el control de plagas.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Productores de limón de la Cuenca del Papaloapan prevén una caída en la producción de cítricos con el cambio climático, pues con la llegada de los diferentes frentes fríos, tormentas y huracanes, la producción de limón disminuye hasta un 30%, así lo dio a conocer Saúl Alatorre representante de los productores cítricos de Bethania.

Explicó que con estos cambios climáticos, se generan una serie de plagas lo cual afecta a las plantaciones, por lo que aseguró que es necesario que los productores busquen asesoramiento con especialistas asistencia técnica, para controlar esta plaga y así, evitar pérdidas debido a los hongos y bacterias que trae consigo las bajas temperaturas, que repercute en la producción de estos productos agridulces.

Reconoció que es la iniciativa privada los que han otorgado el apoyo, para detener estas afectaciones y seguir ofreciendo productos de primera calidad, como los que existen en esta región.

Por lo que también espera que los 3 niveles de Gobierno, se involucren en este tema pues reconoció que hasta el momento solamente han sido las empresas, los interesados en proteger las inversiones de los productores de limón.

Saúl Alatorre manifestó que se sigue cumpliendo con los compromisos con la empresa estadounidense WalMart, sin embargo reconoce que hay preocupación de que no se pueda cumplir con el abasto debido a la baja productividad de limón en los próximos meses, por lo que espera que otros productores se interesen en cultivar el limón persa para así atender las demandas de esta empresa transnacional.



