Oswaldo García Jarquín deja plantados a Sindicato Independiente 3 de marzo

-El líder sindical dijo que en la reunión programada abordarían el tema de la recolección de basura en Oaxaca de Juárez

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como ha venido siendo su costumbre, una vez más el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, dejó plantados a la dirigencia del Sindicato Independiente 3 de marzo, la cita estaba programada para las doce del medio día de este viernes, sin embargo eran las dos de la tarde y el edil no se presentó.

El Secretario General de la gremial Pablo Gómez, comentó que el tema principal que se abordaría en la reunión, era el de solucionar el problema en el área de recolección de basura, sin embargo al llegar al palacio municipal se encontraron con la puerta cerrada, además mencionó que desde hace varias semanas han estado buscando un acercamiento con el edil, quien hasta el momento se ha negado a atenderlos.

Agregó que el pasado sábado, el ayuntamiento dejó sin combustible los camiones recolectores, provocando que ese día no salieran a recoger los desechos en el municipio, ese mismo día les mencionaron que el lunes 25 de octubre serían atendidos por el edil para solucionar sus peticiones, sin embargo en esa ocasión llegó uno de los directores, quien les dijo que el Presidente Municipal se encontraba de viaje.

Visiblemente molesto, el líder sindical expresó que esta falta de atención, es una muestra que García Jarquín se está burlando de ellos y de los habitantes de Oaxaca de Juárez, es por ello que en una reunión definirán la ruta a seguir para exigir que el edil atienda y resuelva los problemas que hay en todo el municipio.

Asimismo indicó que espera que Oswaldo García Jarquín cumpla con su compromiso de campaña de comprar los camiones recolectores, ya que las unidades que utilizan son rentadas y a veces no las pueden utilizar debido a que no pagan la renta en tiempo y forma.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario