Hermana de edil de Jocotepec, exige intervención de SEGEGO para su liberación

-Acusa al Diputado Ángel Domínguez de estar detrás del conflicto



Graciano Gómez



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- María Guadalupe Escárcega Pérez, quien es hermana del Presidente Municipal de Santiago Jocotepec Rigoberto Carlos Escárcega Pérez, hizo un llamado a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y a las autoridades competentes, para que intervengan en el problema y lo liberen.



Además señaló de manera directa al Diputado Federal Ángel Domínguez Escobar de estar detrás de la detención de su hermano, la cual ocurrió el pasado 27 de septiembre, dijo que las personas que detuvieron a su hermano se reunieron un día antes con el legislador, por lo que considera como sospechoso que al día siguiente se haya dado esa situación.



Esta declaración la hizo en una conferencia de prensa que dio en el zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sin embargo al momento de que los reporteros la cuestionaron sobre los motivos por los cuales se dio la detención o que si había algún asunto político detrás de la detención, dijo desconocer del tema.



Es importante recordar que el edil fue retenido por habitantes de las comunidades de Plan de San Luis, Playa Limón, y Plan Martin Chino, ya que le exigen que cumpla con obras que tienen pendiente, una de las obras es la rehabilitación de un camino cosechero que va de Plan Martín Chino a rancho El Caracol.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario