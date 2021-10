Esperan hoteleros tuxtepecanos aumentar ocupación hospitalaria, en lo que resta del 2021

-Actualmente están en un 30%, y esperan repunte poco a poco

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz dio a conocer que esperan que a partir de este mes de octubre y hasta diciembre, les vaya bien en cuanto a la ocupación hotelera, ya que en los primeros meses la ocupación estuvo baja y en estos momentos se mantiene en un 30%.

Explicó que durante los primeros meses del año, no les fue nada bien ya que desde el año pasado tenían un ocupación de un 25%, sin embargo posteriormente aumentó, pero tras la tercer ola de casos de covid, volvió a bajar subiendo lentamente.

Por lo tanto con la carrera panamericana que se espera a mediados del mes de octubre y otras actividades más de ciclistas se espera que la ocupación aumente, además de que durante los últimos meses del año siempre aumenta la ocupación, además de que hay circular de dinero por la derrama de los aguinaldos.

El Presidente de los hoteleros puntualizó que siguen con las medidas de sanidad en los hoteles y cada vez que alguien deja una habitación, se sanitiza y se hace lo propio para cuidar a los clientes pero además a los mismos trabajadores.

Dijo que con el semáforo amarillo deben de tener una ocupación de un 40%, lo que están cumpliendo porque está baja la ocupación, además de que en algunos no están rentando las salas de juntas.

