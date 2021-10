COVIC pide a Gobierno Federal romper pacto de impunidad con el PRI para que comparezca Peña Nieto

-Además piden a la FGR que no de “carpetazo” al caso Nochixtlán, hasta que se sancione a Peña Nieto, Osorio Chong y Gabino Cué



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Comité de Víctimas (COVIC), hizo un llamado al Gobierno Federal, para que rompa cualquier pacto de impunidad con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que en días pasados un juez determinó que el ex Presidente Enrique Peña Nieto no comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR).



Señalaron que con la vinculación a proceso de Juan P.A. y de Carlos G.R., se da un paso para hacer justicia, sin embargo precisaron que ellos son mandos operativos y que ellos exigen que también se sancionen a los mandos políticos como el ex Presidente Peña Nieto, al hoy Senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien en 2016 era Secretario de Gobernación y al ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo.



Otra de las exigencias es que no se vaya a dar “carpetazo” a este caso, sobre todo porque la FGR dio a conocer que en aproximadamente seis meses se concluirán las investigaciones del caso Nochixtlán, en dónde hubo 8 personas que perdieron la vida y más de 100 lesionados durante el enfrentamiento entre las fuerzas policiacas y la población en general, quienes apoyaban a los maestros de la sección 22.



Es importante mencionar que de acuerdo a la carpeta judicial OAX/000501/2021, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó ambos detenidos por el delitos de de homicidio y lesiones calificadas, quienes son señalados de haber encabezado a las divisiones de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Estatales durante el denominado Operativo Oaxaca.

