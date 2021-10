Concluye septiembre con 9 mil 370 casos acumulados de COVID-19 y 535 lamentables decesos

-El sector salud hace un llamado a la población para que no baje la guardia

-Este jueves se tuvieron 241 casos nuevos y 9 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de septiembre de 2021.- El mes de septiembre finaliza con nueve mil 370 casos acumulados de COVID-19, así como 535 lamentables defunciones por este virus, y nueve mil 634 personas se han recuperado, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En este sentido, el sector salud hace un llamado a la población para que no baje la guardia, evite las reuniones, fiestas o aglomeración de personas, debemos seguir con las medidas preventivas, uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse las manos con agua y jabón o alcohol el gel al 70%, ya que la salud es responsabilidad de todos.

Y es que este jueves, se han registrado 241 casos nuevos y nueve decesos, que suman 76 mil 862 casos acumulados desde que inicio la pandemia, y cinco mil 165 defunciones, hay mil 098 personas activas con la enfermedad en 125 municipios, es decir que pueden transmitir el virus SARS-CoV-2 a otras más y 70 mil 599 se han recuperado.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales lleva un registro de 46 mil 529 casos confirmados y dos mil 315 defunciones, Istmo 10 mil 786 casos confirmados y mil 111 defunciones, Tuxtepec cinco mil 256 casos acumulados y 494 defunciones, Costa cinco mil 597 casos confirmados y 446 defunciones, Mixteca seis mil 028 casos confirmados y 525 defunciones, Sierra dos mil 666 casos confirmados y 274 defunciones.

Los 241 casos nuevos, afectan a 61 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el primer lugar con 57, seguido de Juchitán de Zaragoza con 21, Santo Domingo Tehuantepec 10, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y Santiago Chazumba nueve cada uno, Salina Cruz ocho, Ciudad Ixtepec siete, Huajuapan de León, y Santa María Atzompa seis cada uno, el resto de cinco a un solo caso.

De las cinco mil 165 defunciones, tres mil 286 son hombres y mil 879 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 378, de 50 a 59 años con mil 114, 60 a 64 con 716, y de 25 a 44 años con 539, las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a las camas ocupadas por Jurisdicción Sanitaria, sobresale el Istmo con 66.3%, Valles Centrales con 58.2%, la Mixteca con un 45.7%, seguido de Tuxtepec 43.1%, y Costa 31.7% , haciendo un global del 53.1%.

Hay seis hospitales con 100% de ocupación y cinco nuevos hospitalizados, de las 482 camas totales para la atención de pacientes COVID-19, hay disponibles 226.

La institución precisó que, si las personas presentan algún síntoma relacionado a la enfermedad, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto ubicados en la zona conurbada como los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano uno. En caso de emergencia marcar al 911.

