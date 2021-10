Con “impulso artesanal” buscan reactivar economía de los artesanos de la región

-Reconocen estancamiento de sus productos debido a la pandemia y crisis, por lo que ven en este espacio un respiro para sacar sus productos elaborados a mano.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Atendiendo la invitación del promotor cultural Tomás García Hernández e impulsados por el ex director de cultura de Valle Nacional Erubiel Pérez Esteban, artesanas de ese municipio se postraron en conocido restaurante de la ciudad, para vender sus productos ante la falta de reactivación económica generado por la crisis y la pandemia.

Ante esta situación detalló Guadalupe Velasco unas de las artesanas vallenses, que a través del “impulso artesanal” se está buscando ofrecer los productos artesanales a la ciudadanía, pues asegura que debido a la situación sanitaria este sector está siendo afectado económicamente, por lo cual esperaban una actividad como esta para dar un respiro a la economía con las ventas de sus artesanías

Y es que la situación se ha complicado en los últimos meses sobre todo para las que viven en la comunidad de Rancho Grande, ya que debido a la emergencia sanitaria volvieron a cerrar sus puertas y negando el acceso al turismo, por lo que indicó doña Inés Carbajal, que es un riesgo salir ante esta contingencia, sin embargo comentó que también es un riesgo que sus productos se estanquen además de que se avecina una nueva cosecha de café, lo cual complicaría aún más sacar sus productos como viene siendo el licor de café.

Por su parte Silvia, otras de las artesanas proveniente de Rancho Grande Valle Nacional, dijo que existe el miedo y la zozobra de lo que les depara el futuro, mientras tanto aseveró que en el trimestre final de este año, pueda haber mayor circulación económica para que los artesanos chinantecos, puedan subsistir con sus productos que elaboran a mano.

De esta manera invita a los tuxtepecanos y de otros municipios, a que vengan a consumir productos 100% local, por lo que anunciaron que estarán este viernes 1 y 2 de octubre en las afueras de conocido restaurante que se encuentran ubicado en 5 de Mayo esquina con Hidalgo, hasta las 5 de la tarde.



