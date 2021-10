Al olvido, “Parquecito Carranza” en Tuxtepec; urgen espacios infantiles aptos

-¡Adiós parque!, ¡Hola, cementerio de fierro viejo! A pesar de que es una zona muy transitada, la falta de interés de las autoridades y la pandemia provocaron su completo olvido.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El parquecito Carranza, como todos conocen al parque sobre la avenida de este mismo nombre en pleno casco urbano de Tuxtepec, ha dejado de ser el vivo espacio que albergaba a cientos de estudiantes cada día, no solo por la pandemia, sino por el propio olvido de las autoridades.

El lugar, que era el punto de encuentro para estudiantes del jardín de niños ubicado a unos pocos metros, así como cercano de una escuela primaria y secundaria cercana, ahora es prácticamente un parque de fierro viejo.

Atrás quedó el alegre lugar para convertirse es sólo un solar terroso rodeado con algunas bancas, resbaladillas oxidadas por el paso del tiempo y falta de mantenimiento; las estructuras lucen caídas, fierros colgados. El sitio dejó de ser completamente apto para menores.

Sin duda, la pandemia lo remató, pues su mantenimiento era escaso a pesar de que es un punto de bastante afluencia, pues funge como punto de una parada para autobuses de pasajeros; colinda con una tienda de abarrotes y de forma cotidiana se instala un puesto de raspados durante la tarde.

Desde febrero del 2017 no se ha visto nuevamente ninguna remodelación ni rehabilitación reciente; la última fue para pintarlo.

La presente administración presentó la propuesta de remodelación en el presupuesto participativo del 2021, pero no fue elegido, de hecho, al día de hoy no se realizó ni siquiera la primera obra ganadora, que fue la remodelación del malecón Víctor Bravo Ahuja en el muro bulevar.

La función del parque en tiempo de pandemia se ha limitado a ser punto de referencia para llevar a cabo jornadas de vacunación a menores, campañas de esterilización, votaciones electorales.

Mientras que tiempo atrás también era importante para reunir a los ciudadanos para eventos musicales, como batallas de rap.

El parque Carranza desafortunadamente no ha quedado exento de múltiples hechos delictivos, como asesinatos y robos.

Así, otra administración municipal concluye sin dar atención a este icónico espacio.

