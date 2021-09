Se agrega a la estadística de la pandemia, 460 casos nuevos y 15 defunciones: SSO

-El número de pacientes positivos llegó a los 76 mil 621 acumulados.

-La ocupación hospitalaria se encuentra al 52.5%; este miércoles ocho unidades médicas trabajan al máximo de su capacidad.

Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de septiembre de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) sumaron este 29 de septiembre 15 muertes más a causa del COVID-19 en la entidad, por lo que la cifra total de defunciones llegó a cinco mil 156 desde el inicio de la pandemia.

La distribución por sexo en las muertes confirmadas muestra un predominio del 52.2% en hombres, mientras que los adultos mayores de 65 años continúan siendo el grupo con la mayor cantidad de decesos, tras reportar un global de dos mil 374.

Así también, en las últimas 24 horas se reportaron 460 nuevos casos del SARS‐CoV‐2 en 90 municipios, con esta cifra se acumula un total de 76 mil 621 personas que han enfermado por el coronavirus en el estado.

En tanto, Oaxaca de Juárez sobresale de la lista de los ayuntamientos con el mayor número de casos nuevos en esta jornada, al notificar 122 contagios, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 27, Tlacolula de Matamoros con 26, así como la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santa Lucía del Camino con 21 cada uno, principalmente.

La dependencia indicó que la pandemia activa en el territorio oaxaqueño es de mil 133 casos, es decir, aquellas personas que tienen o han tenido síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. Del total de casos, 468 corresponden a Valles Centrales, 450 al Istmo, 96 a Tuxtepec, 66 a la Costa, 29 a la Mixteca, así como 24 a la Sierra.

Para este miércoles la cifra de personas recuperadas tras contraer la enfermedad viral, aumentó a 70 mil 332.

La ocupación de la red médica de manera general en la entidad se encuentra al 52.5% de saturación, es decir, hay 252 personas hospitalizadas a causa del virus, 13 son nuevos pacientes; mientras que ocho nosocomios reportan el 100% de ocupación de camas.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales notificó 55.4% de ocupación médica, Istmo 69.4%, Tuxtepec 47.4%, Mixteca 45.7%, Costa 29.3%, y Sierra 0%.

Conforme al conteo local del global de acumulados, 46 mil 390 corresponden a Valles Centrales, donde también han fallecido dos mil 314 personas; el Istmo presenta 10 mil 735 confirmados y mil 109 muertes; Tuxtepec cinco mil 245 positivos y 491 decesos; Costa cinco mil 587 acumulados, de esta cifra 446 perdieron la vida; la Mixteca tiene seis mil 008 confirmados y 522 fallecimientos; la Sierra con un total de dos mil 656 contagios y 274 decesos.

La institución reiteró a las y los oaxaqueños el llamado para atender las medidas sanitarias y con ello, coadyuvar a la reducción de contagios en la entidad, por lo que recordó la importancia del lavado de manos con agua y jabón de manera constante, uso correcto del cubrebocas, evitar salidas innecesarias y no acudir a lugares concurridos.

