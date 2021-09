Por cierre de acceso a basurero municipal, ayuntamiento de Oaxaca de Juárez suspende servicio de recolección

-Esto debido al bloqueo que mantienen habitantes de la colonia Guillermo González Guardado en la carretera 175 a la altura del crucero de la “Y”.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido al bloqueo que mantienen habitantes de la colonia Guillermo González Guardado en la carretera 175 a la altura del crucero de la “Y”, así como el acceso al basurero municipal, el ayuntamiento de la ciudad capital informó que suspendió el servicio de recolección hasta que se libere el acceso.

En las redes oficiales, el gobierno que preside Oswaldo García Jarquín así lo daba a conocer: “Por cuestiones ajenas a esta autoridad, las vías de acceso al basurero municipal, ubicado en la Villa de Zaachila, se encuentran bloqueadas y no es posible el ingreso de los camiones recolectores para depositar los desechos, por ello el servicio de recolección de residuos estará suspendido hasta que las vialidades sean liberadas”.

Esta situación está provocando que en las calles del centro histórico, barrios y agencias de la capital se estén llenando de basura, esto se suma a las deficiencias que el gobierno de García Jarquín ha tenido en las últimas semanas con el servicio de recolección, ya que en varias ocasiones no ha dado el recurso para el combustible, lo cual ha provocado que los camiones no salgan a recoger los desechos.

Es importante hacer mención que el miércoles un grupo de locatarios del mercado Benito Juárez, fueron a dejar basura en el acceso principal del palacio municipal y en la calle Morelos, esto debido a la deficiencia en el servicio de recolección, además de exigir al edil que retire a los ambulantes que se encuentran en las inmediaciones del mercado.

