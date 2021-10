Pese a negativa de Noé Ramírez, Ley de Ingresos estará en mano de la nueva administración: Irineo Molina

-Dijo que la nueva ley orgánica obligará al presidente actual a hacer la entrega recepción en un lapso no menos de 90 días, además de que es un hecho de que será la nueva administración quien se haga cargo de la Ley de Ingresos del 2022.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente electo de San Juan Bautista Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, señaló que hasta el momento no habido una respuesta por parte del actual edil Noé Ramírez Chávez, luego de hacer pública la solicitud para que la nueva administración se haga cargo de elaborar la nueva Ley de ingresos correspondiente al 2022.

Así mismo explicó que afortunadamente el Congreso Estatal ya aprobó la modificación a la Ley Orgánica Municipal, lo que obligará a Noé Ramírez hacer la entrega recepción en un lapso no menos de 90 días y dijo que por Ley, el mencionado munícipe actual, tendrá que acceder a esta petición, para que sea la nueva administración quien se haga cargo de la Ley de Ingresos en este municipio.

Explicó que durante estos 90 días revisará minuciosamente el inventario del patrimonio municipal, que estaría dejando la administración saliente, sin embargo espera que las cosas se den de buena manera y sin confrontaciones, evitando así rivalidades políticas, pues indicó que se busca continuar trabajando por el desarrollo de Tuxtepec y no que afecte al municipio.

Por otro lado, comentó Molina Espinoza que ha tenido un breve acercamiento con los próximos Regidores por mayoría relativa, como María Luisa de Dávila, Jorge Antonio Illescas, Horacio Orozco y el mismo Noé Ramírez, en donde les ha planteado su postura de hacer un gobierno estable y haciendo equipo con todos, para sacar a Tuxtepec adelante, siempre y cuando asuman una política de austeridad de manera obligatoria para que existan estos acuerdos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario