OPIDEO bloquea avenida Símbolos Patrios, exigen realización de obras en San Antonio de la Cal

-Exigen la pavimentación de calles en la colonia Buenos Aires, la construcción de techado y cancha de usos múltiples

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves la Organización de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca (OPIDEO), instaló un bloqueo en la avenida Símbolos Patrios en la ciudad capital, para que el Gobierno del Estado cumpla con los acuerdos firmados en los que se contempla la pavimentación de varias calles de la colonia Buenos Aires en el municipio de San Antonio de la Cal.

Otras de las peticiones que tienen es la construcción de un techado y una cancha de usos múltiples en la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio”, los manifestantes refirieron que estas obras fueron pactadas en una reunión y quedaron plasmadas en una minuta de acuerdo con fecha 17 de agosto, dichos acuerdos se tomaron con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), quien no ha cumplido hasta el momento.

El Presidente de la cuarta sección de la colonia Buenos Aires Enrique Sandoval Reyes, señaló que el sub secretario Martin Vela Gil pretende generar un conflicto entre los vecinos de la colonia y las autoridades municipales de San Antonio de la Cal, además amagó con intensificar sus medidas de protesta, en caso de que las autoridades no cumplan con los compromisos pactados.

Este bloqueo generó un congestionamiento vial en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, ya que en la avenida Símbolos Patrios continúan los trabajos de ampliación de esta arteria vial.

