Necesario crear cultura de separación de basura en Oaxaca de Juárez, Martínez Neri

-En el foro de medio ambiente y cambio climático, se hizo la propuesta de crear una red de espacios públicos verdes interconectados.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Durante el foro de consulta “Medio Ambiente, cambio climático y riesgo de desastres”, el Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, señaló que para crear una cultura de separación de la basura, se requiere de una campaña que incluya voluntad política, promoción, concientización y educación.

En el foro se desarrollaron temas relacionados con el agua e infraestructura verde en la ciudad capital, así como el de calidad del aire y la gestión integral de residuos sólidos, el edil electo refirió que uno de los objetivos de su gobierno es poder separar los residuos para generar composta.

En su intervención el arquitecto urbanista Edmundo Morales Ramos, destacó que se debe crear una red de espacios públicos verdes interconectados, de tal manera que conserven las funciones naturales del ecosistema y que al mismo tiempo genere beneficios a la población que vive en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Agregó que uno de los objetivos es contextualizar la planeación y el desarrollo urbano sustentable por medio de la conservación de los recursos naturales de cada uno de los ecosistemas, es decir que cuente con funciones naturales, sociales y económicas, señaló que esta rede de espacios verdes interconectados debe servir para captar y filtrar el agua de lluvia.

Otro de los puntos que se abordaron fue la necesidad de establecer plantas tratadoras de aguas residuales y de residuos sólidos, con estas propuestas concluyó el foro dedicado al medio ambiente y al cambio climático.

