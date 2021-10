Integrantes del STEUABJO desconocen a su dirigente Ariel Luján Pérez

-Lo señalan de estar haciendo acuerdos “por debajo de la mesa” con el rector

Daniel Avendaño

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de personas adheridas al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), quienes mantenían un bloqueo en la avenida universidad, dijeron desconocer al Secretario General de la gremial Ariel Luján Pérez, ya que lo señalan de estar haciendo acuerdos “por debajo de la mesa” con el rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista.

Esta declaración la hicieron luego de retirar el bloqueo que habían instalado en la avenida universidad, ya que minutos antes hicieron su arribo elementos de la policía vial con un equipo antimotines, para liberar la vialidad, afortunadamente no se hizo uso de la fuerza pública, ya que por medio del diálogo los manifestantes acordaron retirar el bloqueo.

Luego de levantar el bloqueo, los integrantes del STEUABJO, ingresaron a las instalaciones universitarias, aunque aclararon que seguirán exigiendo el pago del Programa de Calidad y Eficiencia, el cual se había acordado sería pagado de manera cuatrimestral y hasta el momento, esto no se ha cumplido.

Los sindicalizados advirtieron que si no se entabla una mesa de diálogo para solucionar sus demandas, continuarán con sus movilizaciones, aunque el Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) Raúl Castellanos, fue claro al decir que se va a desalojar todas las manifestaciones en el estado de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario