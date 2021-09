Habitantes de Jocotepec liberaron a policías, este jueves tendrán reunión

-Se espera que tras la reunión se solucione el conflicto en este municipio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la madrugada de este jueves, los habitantes de Santiago Jocotepec liberaron a los 4 policías estatales que estaban retenidos, además de que más tarde tendrán una reunión para tratar de darle fin a su problemática.

El Coordinador de Atención Regional en la Cuenca del Papaloapan Víctor Virgen Carrera, informó que la noche de este miércoles se reunieron con los manifestantes acordando liberar la carretera Tuxtepec-Valle Nacional, así como a los policías municipales, y en el transcurso de este jueves tendrán una reunión.

En esta reunión se espera tener al Presidente Municipal Rigoberto Escarcega, quien estaba encarcelado, y a quien le pedirán que cumpla con las obras pendientes, principalmente en las comunidades de Playa Limón, Plan San Luis, San Antonio Las Palmas, así como Plan Martin Chino.

Desde el pasado domingo los manifestantes han retenido al presidente, para presionar y así hacer que cumpla con las obras pactadas.

