Felicita IEEPO a Normal de Teposcolula por edición de la revista Expresiones Normalistas

-A nombre del director Francisco Ángel Villarreal, el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez externó su reconocimiento al Comité Editorial.

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de septiembre de 2021.- La Escuela Normal Experimental de Teposcolula (ENET), presentó el primer número de la revista digital Expresiones Normalistas, iniciativa por la que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), le expresó su felicitación y reconocimiento, al ser muestra del compromiso del plantel con la investigación, divulgación e intercambio de conocimientos y experiencias en temas educativos.

En un evento virtual, en el que estuvo presente el director general de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Chávez Campos, a nombre del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, destacó la valiosa contribución a la sociedad y en especial a la comunidad normalista de esta nueva publicación.

Hizo un reconocimiento público al director de la ENET, Omar Javier Gómez Bautista; al director editorial de la revista Julio Ubiidxa Rios Peña y al Comité Editorial integrado además del director de la Escuela Normal por María Angelina Orozco Jiménez; Betzabeth Reyes Pérez; Nelly Hernández Ayala y Omar Javier Gómez Bautista así como a las y los colaboradores, ya que en los tiempos actuales es fundamental contar con espacios que abran sus páginas a las diversas ideas para el análisis y la reflexión docente.

Asimismo, el director general de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), Mario Chávez Campos, reconoció la importancia de contar con una publicación de este tipo en Oaxaca.

El primer número de la revista digital Expresiones Normalistas, ofrece a las y los lectores siete artículos que constituyen una ventana para apreciar diferentes miradas en torno al contexto actual de la educación, con títulos como Desastres naturales y escuelas: a cuatro años del terremoto del 2017; Los retos de los docentes ante el COVID-19 y Estrategia de educación a distancia ante la contingencia sanitaria por COVID-19 en la Normal Experimental de Teposcolula.

También, Jornada de prácticas; La utilización del resumen para favorecer la comprensión lectora. Experiencias en la escuela primaria; ¡Ya no quiero estudiar! y La responsabilidad pedagógica de educar infancias: una renovación inevitable.

En la editorial, el maestro Julio Ubiidxa Rios Peña señala que Expresiones normalistas, revista de difusión y divulgación, responde al decidido y constante empuje de la comunidad normalista por crear y recrear la educación a partir de una crítica mirada docente. Además da continuidad a su incesante compromiso por mantenerse como un espacio abierto para el análisis y la reflexión en torno a las diferentes aristas, políticas, sociales, culturales, que son parte de la formación docente que tiene lugar en esa institución.

En esta ocasión, los artículos publicados son aportaciones de Yuridia Montesinos García, Omar Javier Gómez Bautista, Gerardo García López, Maritza Ballona González, Dolores Cartas Rodríguez y Betzabeth Reyes. La revista completa se puede consultar en la página web del IEEPO www.oaxaca.gob.mx/ieepo o directamente en el enlace: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/wp-content/uploads/sites/75/2021/09/Revista-Expresiones-Normalistas01.pdf.



