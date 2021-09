De Septiembre a Diciembre Gobierno del Estado, suministrará recursos para centro de salud de San Bartolo en Tuxtepec

-La Diputada Local Laura Estrada, dijo que estará al pendiente de que se cumpla con la entrega de recursos para que se concluya la obra.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local por el distrito 02 con cabecera en Tuxtepec Laura Estrada Mauro, dio a conocer que en días pasados el Gobierno del Estado hizo entrega de una calendarización para los trabajos de construcción del centro de salud urbano de la comunidad de San Bartolo.

En este calendario se especifíca la cantidad de recursos que se van a suministrar por mes, a efecto de que los trabajos se lleven a cabo, refirió que le dará seguimiento a esta situación, sobre todo a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Finanzas, dependencias a cargo de la construcción del centro de salud urbano.

Agregó que el acuerdo menciona que el primer suministro de recursos tiene que ser en Septiembre y el último en Diciembre, asimismo la legisladora indicó que no permitirá que esta obra quede inconclusa, ya que el anterior edificio fue demolido en el año 2017 con la promesa de edificar uno nuevo, sin embargo a 4 años de distancia esto no ha sucedido.

Es importante recordar que el pasado 21 de febrero en una gira de trabajo, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa colocó la primera piedra del nuevo centro de salud urbano de San Bartolo, el cual aún no se concluye, situación que ha provocado molestia en los habitantes de la comunidad, ya que tienen que trasladarse al Hospital General de Tuxtepec para recibir atención médica.

