Congreso de Oaxaca aprueba reforma constitucional para despenalizar el aborto

-La diputada Hilda Luis refirió que con esta reforma Oaxaca hace historia al proteger a las mujeres

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Este jueves el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la reforma constitucional en la que se despenaliza el aborto, con lo cual se garantiza el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, esta iniciativa fue impulsada por las diputadas Hilda Pérez Luis, Laura Estrada Mauro y Rocío Machuca.

En su participación la legisladora Hilda Luis mencionó que Oaxaca hizo historia al aprobar esta reforma constitucional con la que las mujeres decidirán sobre su maternidad, agregó que con esta reforma se garantizará que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo antes de la semana 12 de gestación, sean atendidas con todas las medidas de salud necesarias.

Agregó que uno de los primeros pasos fue la reforma al código penal, sin embargo por falta de acuerdos no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional, asimismo refirió que otro paso importante se dio con la reforma a la ley de salud, misma que fue aprobada en la sesión del pasado 22 de septiembre, la legisladora aprovechó el respaldo que dieron las diputadas y los diputados, para que así se lograra esta reforma en beneficio de las mujeres.

Cuando la legisladora estaba dando su mensaje, un grupo de mujeres presentes en el recinto legislativo, sacaron una lona que decía lo siguiente: “Hilda Luis gracias por luchar siempre por los derechos de niñas, adolescentes y mujeres oaxaqueñas”, Hilda Perez Luis refirió que esta reforma se trabajó desde antes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara la inconstitucionalidad del aborto.

Es importante mencionar que a pesar de que esta reforma constitucional fue aprobada, hay sectores dé la población que se oponen a que se despenalicé el aborto, sobre todo aquellos que defienden la vida desde la concepción.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario