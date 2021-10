Con propuestas ciudadanas y vehículo al cuerpo de bomberos, busca Club Rotario Tuxtepec celebrar su aniversario 93

-Con la nueva administración municipal, los elementos de bomberos podrían contar por primera vez con el apoyo del Gobierno Municipal.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marcó de festejar su aniversario número 93, el Club Rotario de Tuxtepec ya se prepara para que este 5 de Noviembre realicen algunas actividades y presenten algunas propuestas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los Tuxtepecanos así lo dio a conocer Leopoldo Hernández Bravo, presidente actual de este club.

Mencionó que planean presentar en este aniversario, 3 programas enfocados en la vialidad con lo cual buscan reactivar el 1X1 programa que nació hace 5 años, así también la seguridad vecinal, para que sean los propios vecinos que se protejan de la delincuencia organizada, pero sobre todo la de atender las necesidades de la ciudadanía ante una emergencia o siniestro, por lo que aseguró que buscarán apoyar a la estación de bomberos.

Adelantó Leopoldo Hernández que la idea en esta ocasión, es dotar de un vehículo a los bomberos , por lo que dijo que ya están en platicas con Rotary Internacional para que desde Minnesota E.U.A llegue otro vehículo y puedan contribuir en el mejoramiento del servicio de bomberos ante la demanda ciudadana, por una posible emergencia de esta ciudad cuenqueña.

Dijo que esto no es nuevo para el club Rotario ya que hace 15 años, dotaron a esta estación de un vehículo similar, el cual hasta la fecha sigue dando servicios sin embargo, explicó que se está buscando otro vehículo y dar respuesta a ciudadanía.

Por otro lado informó que es casi un hecho que el heroico cuerpo de bomberos en esta ocasión, podría contar con el apoyo municipal a través de la nueva administración que presidirá Irineo Molina, por lo que espera que se concrete, ya que aseguró que estas personas no cuentan con el equipamiento necesario para atender la emergencia ni con vehículos en buenas condiciones para desplazarse a cualquier lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario