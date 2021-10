Bancada de MORENA elige a Armando Contreras para integrar Comité de Administración de la Cámara de Diputados Federal

-Armando Contreras Castillo será el encargado de administrar los recursos en la LXV Legislatura por parte de MORENA.

-Representará a la bancada mayor, 201 Diputadas y Diputados Federales.

Jorge Acevedo

Ciudad de México, 30 de septiembre.- En el salón de protocolos de la Cámara de Diputados se llevó acabo la instalación del Comité de Administración para la LXV legislatura, el encargado de llevar las finanzas del Grupo Parlamentario de Morena será el Diputado Federal Armando Contreras Castillo originario del estado de Oaxaca, la designación se realizó por consenso de todos los Diputados Federales de la fracción parlamentaria de Morena, quienes por medio de una votación unánime quedó electo el coordinador de administración, transparencia y austeridad de MORENA, quien de acuerdo a su reglamento interno también será integrante del comité de administración de la cámara.

Entre las funciones de esta instancia está la de administrar el portal de transparencia, los recursos financieros del Grupo Parlamentario y promover la instauración de mejores prácticas administrativas en la Cámara, en entrevista, Armando Contreras señaló aceptar el cargo con total compromiso y responsabilidad, “Es una tarea importante dentro del Grupo Parlamentario de Morena, seguiremos trabajando con total transparencia, ajustándonos a la política de Austeridad planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin dejar de crear las mejores condiciones para hacer viable el trabajo legislativo”.

En sus redes sociales, el legislador federal agradeció el apoyo de sus compañeros de bancada para desempeñar dicho cargo: “Agradezco el respaldo de todos mis compañeros Diputados Federales de Morena”, apuntó, es importante hacer mención que Contreras Castillo se ha desempañado en diferentes cargos públicos, entre ellos destaca el de Senador de la República, Diputado Federal en dos ocasiones, Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, presidente municipal y Coordinador de la Cuarta Circunscripción de Morena durante el último proceso electoral, donde resaltó por su buen desempeño al ganarse la Gubernatura de Tlaxcala y Guerrero.

Armando Contreras se ha destacado por su apoyo a la cultura, así como a los pueblos indígenas, como Diputado Federal en la pasada legislatura promovió la Ley de Consulta para los pueblos indígenas, la Ley Federal para proteger obras y manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas, así como la creación de la medalla Francisco Toledo para ser entregada a los artistas que defienden con sus obras el Patrimonio Cultural de México, cabe destacar que en recientemente el legislador federal confirmó sus aspiraciones para la próxima contienda por la Gubernatura del Estado de Oaxaca.

El comité completo quedó integrado de la siguiente manera, por MORENA Armando Contreras Castillo, suplente Flor Ivonne Morales Miranda, por el PAN Armando Tejeda Cid y Anabey García Velasco como suplente, el PRI nombró a Cristina Ruiz Sandoval y Mariano González Aguirre, el PVEM a Carlos Alberto Puente Salas, el PT eligió a Alberto Anaya Gutiérrez, y como suplente , Reginaldo Sandoval Flores y por el PRD Héctor Chávez Ruiz y Elizabeth Pérez Valdez como suplente, en la instalación del Cómite de Administración también estuvo presente el Presidente de la JUCOPO, el Diputado Rubén Moreira Valdez, así como los coordinadores parlamentarios de Morena, diputado Ignacio Mier Velasco y del PAN el diputado Jorge Romero Herrera.

