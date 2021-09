Siguen bloqueos y plantones en Oaxaca y zona metropolitana, Gobierno del Estado sin dar resultados

-Se mantienen los bloqueos en el crucero del aeropuerto en el crucero de la “Y”, así como plantones en la avenida independencia y avenida Juárez.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La ciudad capital y la zona metropolitana nuevamente es rehén de los bloqueos carreteros y plantones, y es que por segundo día consecutivo, los ex trabajadores eventuales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), continúan con el bloqueo en la carretera federal 175 a la altura del crucero del aeropuerto.

Quienes también continúan con su bloqueo son los vecinos de la colonia Guillermo González Guardado, ellos también bloquean la carretera federal 175 a la altura del crucero de la “Y”, punto en el que comunica al complejo de ciudad administrativa y a municipios de la región de la Sierra Sur y la Costa.

Por su parte el Frente Indígena de los Pueblos Olvidados de Oaxaca (FIPOO) mantienen su plantón en la avenida independencia en al centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, afectando en gran medida la circulación en esta zona de la capital, ya que la policía municipal mantiene cerrados varios puntos alrededor del zócalo y del andador turístico.

Además la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO), continúa con su plantón sobre la avenida Juárez frente a “Casa Oficial”, además se espera una manifestación de parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) en el Congreso del Estado.

Hasta el momento las autoridades del Gobierno del Estado se han visto inoperantes para resolver las demandas de los manifestantes, quienes ante esta inoperancia, se han movilizado de esta manera, situación que afecta y provoca molestia en la ciudadanía que diariamente usa estas vías para ir a su trabajo o a realizar sus actividades cotidianas.

