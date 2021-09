Registran 9 hospitales al 100% de ocupación y 13 nuevos hospitalizados por COVID-19

-Al corte de este martes, se han registrado 413 casos nuevos y 5 defunciones

-No hay que bajar la guardia, debemos continuar con medidas sanitarias

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de septiembre de 2021.- Al corte de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen el registro de nueve hospitales al 100% de ocupación, también 13 personas ingresaron durante las últimas 24 horas a la red médica por complicaciones derivadas al COVID-19, lo que hace que la saturación hospitalaria sea del 53%, toda vez que de las 494 camas destinadas para atender a pacientes con esta infección, hay disponibles 232.

En este sentido, la institución hace un llamado a seguir con las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de1.5 metros entre personas, lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel al 70%, evitar acudir a fiestas o reuniones, ya que la pandemia sigue activa, así como los contagios y defunciones.

La institución señala que hay mil 127 casos activos en 124 municipios, así como 413 casos nuevos y cinco defunciones, que suman 76 mil 161 casos acumulados de COVID-19, y cinco mil 141 defunciones; se han recuperado 69 mil 893 personas de la enfermedad.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales lleva un registro de 46 mil 098 casos confirmados y dos mil 306 defunciones, Istmo 10 mil 662 casos confirmados y mil 108 defunciones, Tuxtepec cinco mil 230 casos acumulados y 489 defunciones, Costa cinco mil 569 casos confirmados y 446 defunciones, Mixteca cinco mil 998 casos confirmados y 519 defunciones, Sierra dos mil 604 casos confirmados y 273 defunciones.

Cabe señalar que los 413 casos nuevos, afectan a 79 municipios siendo el de Oaxaca de Juárez el que registra este día 69 casos, seguido de Ciudad Ixtepec con 31, Ejutla de Crespo 29, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 24, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio 21 cada uno, Loma Bonita 17, Santa Cruz Xoxocotlán y Tlacolula de Matamoros 13 cada uno, El Barrio de la Soledad y Santa Lucía del Camino 10 cada uno, San Antonio de la Cal nueve, el resto de ocho a un solo caso.

De las cinco mil 141 defunciones, tres mil 271 son hombres y mil 870 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 368, de 50 a 59 años con mil 105, 60 a 64 con 715, y de 25 a 44 años con 537. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a las camas ocupadas por Jurisdicción Sanitaria, sobresale la Mixteca con un 66.7%, seguido del Istmo con 63.2%, Valles Centrales con 53.3%, Tuxtepec 46.8%, y Costa 31.7%.

La dependencia precisó que si las personas presentan algún síntoma relacionado a la enfermedad, pueden acudir a los seis centros de valoración de primer contacto ubicados en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Hospital Móvil, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano uno, y en caso de emergencia marcar al 911.

