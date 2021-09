Regidores de Zaachila se manifiestan en el Congreso de Oaxaca, exigen revocación de mandato del Presidente Municipal

-Señalaron que el TEPJF confirmó que el edil cometió violencia política en razón de género en contra de una regidora.

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Este miércoles integrantes del cabildo de la Villa de Zaachila, respaldados por varios habitantes, se manifestaron en la sede del Congreso del Estado, para pedir la revocación de mandato del edil Cástulo Bretón Mendoza, a quien señalan de haber cometido violencia política en contra de la regidora Carolina Martínez Tomás.

Agregaron que esta situación fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es por ello que piden al Congreso Local que haga valer la sentencia, la regidora dijo que desde que inició la administración municipal, ha sido víctima de violencia política, ya que afirma que le han suspendido sus pagos quincenales, cuyo monto es de alrededor de 11 mil 500 pesos.

Es importante hacer mención que el pasado 23 de octubre 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), determinó que el edil fue culpable de haber cometido violencia política en razón de género, la sentencia fue ratificada por la Sala Regional y la Sala Superior del TEPJF.

Los manifestantes llegaron a la sede del poder legislativo y se pronunciaron en la entrada principal, luego durante el receso de la sesión de este miércoles, un grupo de ellos se manifestó en el salón del pleno con una lona en la que piden la revocación del presidente municipal.

La lona decía lo siguiente: “El cabildo municipal y el pueblo de Zaachila exigen la revocación de mandato del Presidente Municipal Cástulo Bretón Mendoza, por haber ejercido violencia política en razón de género en contra de la regidora de turismo y abuso de autoridad con el resto del cabildo”.

Además le piden al Diputado Jorge Villacaña Jiménez, quien preside la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios, que no solape al edil, a quien señalan de corrupto, misógino y traidor del pueblo de la Villa de Zaachila.

