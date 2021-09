Pobladores de Jocotepec liberan carrera Tuxtepec – Valle Nacional

-Hasta el momento se desconocen de los acuerdos a los que llegaron para poder liberar

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras permanecer bloqueada la carretera Tuxtepec-Valle Nacional, hace unos momentos fue liberada.

Fue alrededor de las 4 de la tarde que los manifestantes arribaron al crucero conocido como Sebastopol, para presionar a las autoridades y con esto que atendieran sus demandas, ocasionando la molestia de los Tuxtepecanos y de los ciudadanos que pasaban por el lugar.

Hace un momento se retiraron, sin embargo se desconocen los acuerdos a los que llegaron.

Los manifestantes desde el pasado domingo retuvieron a su presidente Rigoberto Escarcega Pérez, por incumplimiento de las obras, sin embargo el problema se agudizó y este miércoles, optaron por manifestarse en Tuxtepec.

