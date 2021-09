Otro drenaje colapsado en casco urbano; ahora en la colonia Santa Clara

-El problema lleva varios meses y nadie hace algo, mientras que los vecinos y ciudadanos además de soportar las molestias que provocan las constantes anegaciones, deben respirar olores fétidos por las aguas negras.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– En las calles Hermenegildo Galeana y De Los Santos en la colonia Santa Clara en Tuxtepec, los vecinos sufren el colapso de un drenaje, que a la vista de todos crece, menos a la de las autoridades, que no han acudido pese a la falla.



El agua verdosa y maloliente que corre por la vialidad, da cuenta del problema surgido desde hace varias semanas.

La calle luce con encharcamientos de agua sucia, convirtiéndose en un caldo de cultivo de bacterias y para el mosco transmisor del dengue.



Son dos alcantarillas que de esquina a esquina forman un arroyo de olores fétidos, los cuales son perceptibles desde varios metros antes y a los que vecinos del lugar se han tenido que acostumbrar pues ya se han cansado de denunciar el caso ante las autoridades y nadie los atiende.



Además de que en este mismo punto se encuentra una pequeña escuela de artes marciales a la cual asisten varios pequeños por la tarde.



Pero esta situación se repite en otros puntos de la ciudad, como también ocurre en la calle de Nicolás Bravo entre Libertan y Carranza, situada en la zona que intervino la constructora encargada de la rehabilitación de estas líneas del vital líquido y que en otras partes de la ciudad poco a poco han ido apareciendo.

