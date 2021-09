Mujeres del Instituto Tecnológico de la Construcción, denuncian abuso y acoso por parte del director

-Señalan que el director abusa del cargo que tiene para pedirles que renuncien para poder meter a gente cercana a él

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles un grupo de trabajadoras del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC), denunciaron que son víctimas de acoso por parte del director Francisco Jesús Sánchez Martínez, así como a varios empleados varones, debido a esta situación, piden una mesa de diálogo con el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CIMC) Misael Eliezer Aguilar.

Karen Cruz Carrera, Michel Ruiz y Idalia Toledo y Vianey Cruz, son las mujeres que hicieron la denuncia pública ante los medios de comunicación, quienes mencionaron que varias de sus compañeras han sido víctimas de acoso laboral de parte del director, a quien señalan de abusar del cargo que tiene, además de no hacer caso a dos denuncias de acoso sexual de parte del personal masculino.

En conferencia de prensa ofrecida la mañana de este miércoles, denunciaron que el Director les ha pedido que firmen su renuncia voluntaria para así poder colocar a personas cercanas a él, además refirieron que de manera arbitraria ha incrementado las colegiaturas en un 20 por ciento aproximadamente, situación que ha provocado deserción escolar.

Asimismo dijeron que por el respaldo que el director tiene del rector Vinicio López González, estas mujeres no se han atrevido a presentar su denuncia formal, por el temor de sufrir alguna represalia, por ello piden la intervención de las autoridades correspondientes para que investiguen este caso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario