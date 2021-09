Más de mil escuelas beneficiadas en la Cuenca con el programa La Escuela es Nuestra

-El monto es administrado directamente por los padres de familia y la cantidad depende del número de estudiantes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Son al momento alrededor de mil las escuelas beneficiadas de la región de la Cuenca del Papaloapan con recursos económicos esto a través del programa La Escuela es Nuestra; recurso que es administrado por los padres de familia.

Aunque hasta el momento no se tiene un monto total que se ha invertido en las escuelas de la región, sin embargo aunque el dinero no se regresa a la federación, sí debe ser comprobado mediante las acciones que se realicen en las instituciones.

En la región de la Cuenca del Papaloapan, no solo son escuelas de las comunidades, también hay escuelas del casco urbano, algunas ya recibieron el recurso y en otras más están por recibirlo.

A decir del personal de Bienestar, cada semana se autorizan recursos para las instituciones y posterior a que se les da a conocer que salieron beneficiadas, se forma un comité de padres de familia, que serán los encargados de administrar ese recurso.

El monto asignado será de 150,000 pesos para escuelas de hasta 50 estudiantes, 200,000 pesos para planteles con un límite de 150 alumnos, y 500,000 pesos para aquellas instituciones que cuenten con más de 150 alumnos.

Este programa de la Escuela es Nuestra, es del gobierno federal que hace llegar de manera directa, sin intermediarios recursos para el mantenimiento y mejoramiento de las escuelas del país, que son administrados a través de los comités elegidos por la propia comunidad escolar.

