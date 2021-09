Edil electo de San Pedro Mixtepec, buscará abatir rezago en cabecera municipal y en Puerto Escondido

-Señaló que se encuentra realizando gestiones ante las dependencias para obtener recursos para este propósito.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal Electo de San Pedro Mixtepec Javier Cruz Jiménez, comentó en entrevista exclusiva para TVBUS, que está trabajando en gestiones para abatir los rezagos que tiene el municipio, así como impulsar Puerto Escondido como un centro turístico, cuidando en todo momento las costumbres y el medio ambiente.

Señaló que buscará solucionar los problemas de servicios básicos tanto en la cabecera municipal como en Puerto Escondido y en las demás agencias y comunidades, para ello mencionó que ha tenido reuniones con titulares de varias dependencias del gobierno federal y estatal, con quienes se buscará etiquetar recursos para San Pedro Mixtepec.

Otro de los temas que está abordando es el de la salud, para ello el edil electo dijo que tuvo una reunión con el Director Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Luis Antonio Ramírez Pineda, a quien le plantearon la necesidad de la situación en que se encuentra Puerto Escondido en materia de infraestructura hospitalaria.

En lo que se refiere al tema del proceso de entrega-recepción, mencionó que el pasado 20 de septiembre tuvo un acercamiento con la administración actual, con quienes se tiene una relación cordial y acordaron formar las comisiones respectivas el próximo 18 de octubre, para iniciar con este proceso.

