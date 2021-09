Derrame brutal de árboles en camellón de periférico es ecocidio, denuncian ambientalistas de Oaxaca

-Denunciaron que se derramó el 95 por ciento de los árboles, cuando la ley dice que máximo debe ser el 80 por ciento.

Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El martes circularon imágenes de la poda de árboles que se ubican en el camellón central del periférico en inmediaciones de la central de abastos, justo en dónde se realizan obras de la ruta del CityBus, por esta razón el artista plástico Marcoa Vásquez, hizo un llamado enérgico a SINFRA y a la SEMAEDESO por esta acción.

Esta poda de los árboles la calificó como un ecocidio, debido a que el derrame no se dio como lo establece la ley de medio ambiente, pues se cortó más del 95 por ciento y es que en la imágenes se puede apreciar, que solo dejaron una pequeña parte del tronco y unas pocas ramas, situación que provocó la molestia del también ambientalista.

Señaló que estarán al pendiente de la situación, para que esto no se repita en ninguna parte de la ciudad de Oaxaca de Juárez, principalmente en la avenida Símbolos Patrios y en el periférico, que es en dónde se están realizando obras de infraestructura urbana.

Es importante recordar que en el camellón del periférico en inmediaciones de la central de abastos, se están realizando obras para la ruta del CityBus, mismas que se encuentran retrasadas, ahí se colocaron bolsas negras con malla, por lo que utilizando que la visibilidad de afuera hacia adentro es poca, derramaron de esa manera los árboles que se ubican en ese lugar.

