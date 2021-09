Arrecian protesta habitantes de Jocotepec; bloquean cruceros en Tuxtepec y causan caos vial

-Piden audiencia con el Gobernador y auditoría para su presidente Rigoberto Pérez Escarcega, que compruebe a donde fue a parar los recursos de 2 años correspondiente a las obras prioritarias.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Habitantes de las comunidades Plan de San Luis, Playa Limón, Rancho Palmar y San Antonio las Palmas, todos pertenecientes al municipio de Santiago Jocotepec, bloquearon este miércoles la carretera 175 que conecta la capital del Estado y la carretera 147 que conecta con la región del Istmo, esto para exigir sus recursos del Ramo 33 Fondo 3, pues aseguran que del ejercicio 2020 y 2021, no han recibido ningún peso para sus obras prioritarias.

Fue este miércoles alrededor de las 3 tarde, cuando decenas de personas todos malhumorados provenientes de ese municipio, decidieron utilizar los grandes vehículos que transitaban por la carretera para bloquear estos accesos y así, hacer presión al Gobierno del Estado para que atiendan sus asuntos.

Y es que reconocieron que sus estrategias para lograr que sus recursos aterricen no habían dado resultados, con la retención del edil de ese municipio Rigoberto Pérez Escarcega que hasta el momento, todavía permanece en las manos de los inconformes y de los elementos de la Policía Estatal, que fueron voluntariamente obligados en ser desarmados para quedar a merced de estas personas, que siguen esperando una mesa de diálogo con Alejandro Murat, para dar solución a este conflicto, pues aseguran que el edil, ha sido el principal responsable de esta tensa situación por no cumplir con sus compromisos.

Una de las acciones que más llamó la atención, fue el de negarle el paso a una ambulancia de la Cruz “Ámbar” que se dirigía atender una emergencia en la avenida 4 Carriles, sin embargo los inconformes decidieron restarle importancia a este llamado ciudadano, que pedían la presencia de los rescatistas para atender un accidente en el lugar antes mencionado.

También algunas unidades del transporte público fueron afectados al acercarse demasiado a la zona de conflicto para recoger el pasaje, situación que no pasó desapercibida por los malhumorados manifestantes que insultaron y golpearon algunas unidades, bajo la amenaza de que serían retenidos si volvían acercarse.

Por otro lado, algunas personas decían que el edil ya les debía más de 2 millones de pesos en este segundo año, como en el caso de Plan de San Luis, mientras que San Antonio Las Palmas, asegura que son más de 12 millones de pesos los que tiene pendiente el edil con esa comunidad para sus obras en este segundo ejercicio, lo que ocasionó que se tomaran estas medidas que como siempre, afectan a los que nada tienen que ver con este asunto.

De esta manera, aseguran que estas medidas continuarán hasta que el Gobierno de Murat los atienda y haga una auditoría a Pérez Escarcega, para conocer a donde fue a parar todo ese recurso que por ley, les correspondía para sus obras.

