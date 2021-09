Se tensa situación en Jocotepec, encarcelan al Presidente en comunidad de Playa Limón

-Durante el domingo y lunes estaba retenido en una comunidad, y este martes fue encarcelado en otra comunidad en donde exigen que cumpla con las obras.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo, habitantes de la comunidad de Plan Martín Chino retuvieron al presidente municipal de Jocotepec Rigoberto Escarcega Pérez, sin embargo se tensó la situación en este municipio y este martes encarcelaron al Presidente en la comunidad de Playa Limón.

El motivo de la retención en esta comunidad fue por el incumplimiento de la rehabilitación de un camino cosechero que va de Plan Martín Chino a rancho El Caracol, por lo tanto tuvo una vez que llegó la maquinaria fue liberado, sin embargo volvió a ser retenido.

El agente de la comunidad de Playa Limón quien también estaba este lunes en la comunidad de Plan Martín Chino, exigiendo también algunas obras pendientes para su comunidad, decidió llevárselo y este martes lo encarcelaron en Playa Limón.

Además, se sabe que los habitantes de varias comunidades de Jocotepec, están bloqueando la carretera Tuxtepec-Ayotzintepec, para exigirle al gobierno que intervenga y así el gobierno municipal que encabeza Rigoberto Escarcega, cumpla con las obras pendientes en las comunidades.

En estos momentos, personal del gobierno del estado está solicitando a los inconformes que lo liberen, sin embargo la postura de los habitantes es que cumpla con las obras.

