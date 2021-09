Pico de Orizaba ya no es parte de Veracruz; es Poblano

-De acuerdo a los últimos datos del INEGI ahora pertenece a Puebla

Aylin Valdivia

El volcán “Citlaltépec” también conocido como Pico de Orizaba, que se encuentra entre los límites de los estados de Veracruz y Puebla, dejó de pertenecer a Veracruz según a los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Aunque de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), el actual volcán inactivo abarca municipios de ambos estados, por lo que se había establecido una localización compartida, la noticia de que será solo parte de Puebla se vio reflejada en la actualización del documento de registro de Nombres Geográficos, Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino, y es que se argumentó que el pico de Orizaba ocupa más terreno de Puebla que de Veracruz.



Este no es el único cambio que registró el INEGI, puesto a que el volcán “Nauhcampatépec” (Cofre del Perote) dejó de categorizarse como volcán y pasó a ser un cerro.

Por su parte en una entrevista para el medio veracruzano Xeu, Igor Roji López, alcalde de Orizaba mencionó que esto no será una afectación al turismo ya que como pueblo mágico siguen teniendo más atractivos turísticos, además de que seguirá llamándose “Pico de Orizaba” no “Pico de Puebla”, así lo argumentó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario