Otro plantón más, ahora es el FIPOO, piden programa de bacheo en agencias de Oaxaca

-Denuncian nula atención de parte del edil capitalino Oswaldo García Jarquín.

Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Frente Indígena de los Pueblos Olvidados de Oaxaca (FIPOO), en voz de su dirigente Arturo Ortega García, dio a conocer que instalarán un plantón indefinido en la calle de Independencia a la altura del palacio municipal, para exigir al edil Oswaldo García Jarquín que se inicie un programa de bacheo en las agencias de San Martín Mexicapam y San Juan Chapultepec.

Agregó que las calles en estas demarcaciones están destrozadas y que varios de los baches son muy profundos, lo cual pone en riesgo a los automovilistas, es por ello que le hicieron una propuesta al edil capitalino de que sea el ayuntamiento quien ponga el material y ellos la mano de obra, a fin de poder reparar las calles de esas agencias.

Ortega García dijo que en otras administraciones municipales, por lo menos daban paliativos para tapar los baches, sin embargo en el gobierno de García Jarquín no se atendieron las vialidades y una muestra de ello es que la mayoría de las calles, avenidas y bulevares están en mal estado.

Otro de los problemas que ha padecido la población, es con relación al servicio de recolección de basura, en ese sentido el dirigente del FIPOO, comentó que en la colonia Nezahualcóyotl el servicio de recolección tarda en pasar, por ello no se explican cómo es que no hay recursos para el pago de combustible, de ahí que pida que se realice una auditoría al gobierno de Oswaldo García Jarquín.

Finalmente dijo que ante la negativa de atenderlos de manera personal, es que decidieron instalar el plantón por tiempo indefinido, esperan que algún funcionario del ayuntamiento se acerque a ellos para dialogar y que se atienda su demanda de reparar las calles en las agencias de San Martín Mexicapam y San Juan Chapultepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario