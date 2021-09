Operación de Rastro TIF en Tuxtepec es obligación del gobierno municipal; Gobierno del Estado ya apoyó 2 veces: Gabriel Cué Navarro

-El secretario de la Sedapa aseguró que el actual gobierno de Tuxtepec no hizo nada por mantener las funciones del rastro.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El secretario de la SEDAPA Gabriel Cué Navarro, señaló que el funcionamiento del rastro TIF en Tuxtepec es responsabilidad del gobierno municipal, pues el gobierno del estado ya realizó dos inversiones, las cuales no se aprovecharon.

En su visita en la región de la Cuenca, el funcionario aseveró que la actual administración local, primero a cargo de Fernando Bautista y ahora de Noé Ramírez, no hizo algo por mantener la operatividad de este rastro, importante para decenas de productores y comerciantes de carne de res y cerdo.

“El municipio tiene que hacer lo propio, que no nos quieran echar la bolita al gobierno del estado, es un rastro municipal, tiene recursos para inyectar y es un tema de voluntades”, expresó Cué Navarro.

El rastro fue entregado en tiempo y forma, sostuvo; además, dijo que se dio atención a las peticiones cuando se pidió agregar zonas que no se contemplaron desde el inicio de la construcción, de modo que exhortó al gobierno municipal a realizar tareas en conjunto y no solo se exija inversión por parte del estado.

“Por desidia y falta de querer ejercer la autoridad como se debe de hacer, tenemos un rastro inhábil y eso no debiera de ser”, enfatizó el secretario.

Por lo que también llamó a la próxima administración municipal de Tuxtepec, a que asuman la responsabilidad para echar andar ese rastro.

