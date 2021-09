Inicia 64 Legislatura entrevistas de aspirantes al nuevo Órgano de Transparencia de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de septiembre de 2021.- La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto del Congreso del Estado inició este lunes 27 de septiembre la etapa de entrevistas a las personas aspirantes a Comisionada o Comisionado del nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

En una primera etapa, fueron 19 las ciudadanas y los ciudadanos citados por la Comisión Legislativa, para exponer sus motivos profesionales para ocupar un cargo en el órgano constitucionalmente autónomo.

Las personas comparecientes fueron José Fuentes Pedro, Marysol Bustamante Pérez, Josué Solana Salmoran, Gelacio Morga Cruz, Ana Luz Azamar Palma, Judith Torres, José Luis Echeverría Morales, Pascual Ríos Vásquez, Marco Antonio Leyva González, Alejandro Cruz Pimentel, Emilia López Morales, Alma Deysi Bautista Ramos, Julio César Morales Carrasco, Amadeo Adael Silva Hernández, Joselyn Cabrera Díaz, María Lorena López Pacheco, María Tanivet Ramos Reyes, Claudia Ivette Soto Pineda y Edgar Rogelio Estrada Ruíz.

Las diputadas María de Jesús Mendoza Sánchez, Karina Espino Carmona, Elisa Zepeda Lagunas y el legislador Saúl Rubén Díaz Bautista, integrantes de la Comisión Permanente estuvieron a cargo del proceso.

La segunda parte de entrevistas a las personas participantes a integrar la Comisión del Órgano Garante, se realizará el próximo jueves 30 de septiembre a las 9:00 de la mañana, a través de la página de Facebook oficial del Congreso del Estado https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca

