Importante conformación de comités de MORENA en Oaxaca: Armando Contreras

-El legislador federal acompañó al dirigente nacional de MORENA Mario Delgado, en la conformación de los comités de defensa de la 4T en Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal por MORENA Armando Contreras Castillo, dijo que la conformación de los comités de defensa de 4T que realizó el dirigente nacional del partido Mario Delgado, es importante, ya que en Oaxaca se está trabajando para la revocación de mandato y para la elección de gobernador.

Contreras Castillo acompañó a Mario Delgado en la gira que realizó en 4 distritos de la entidad, mencionó que la intención es organizar al pueblo de México para las “batallas” legislativas, electorales y políticas, para así poder consolidar la cuarta transformación en el país, además de que esta labor servirá para actualizar el padrón del partido.

En lo que se refiere al tema legislativo, Armando Contreras Castillo mencionó la importancia de conformar las 51 comisiones en la Cámara de Diputados, con las cuales se trabajará para impulsar las propuestas que envíe el Presidente López Obrador, ya que de esta manera se consolidará la cuarta transformación.

Agregó que una de las primeras acciones que se llevaron a cabo en esta nueva legislatura fue la aprobación de la revocación de mandato, con el cual se busca ratificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República y que se aplicará al Presidente en turno a la mitad de su mandato.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario