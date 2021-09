Identifica SSO 120 casos nuevos de COVID-19

-La pandemia continúa activa en 122 municipios

-Hasta este 27 de septiembre, 69 mil 537 personas han superado la enfermedad

-Oaxaca de Juárez encabeza la lista con nuevos contagios al reportar 47 en las últimas 24 horas

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de septiembre de 2021.- La entidad registró este 27 de septiembre 120 nuevos casos por COVID-19, con lo que este lunes el número de acumulados llegó a 75 mil 748, en tanto, mil 75 son casos activos; de esta última cifra, el 44% se ubica en Valles Centrales, según información de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Mientras que el número de muertes por la enfermedad derivada del virus SARS-CoV-2 en el territorio estatal, ascendió a cinco mil 136 personas, nueve más que el corte del día de ayer domingo de los cuales, mil 870 decesos fueron en mujeres y tres mil 266 en hombres; del global de ambos sexos, el 46% corresponde a mayores de 65 años.

Asimismo, suman actualmente 69 mil 537 pacientes que se han recuperado de la enfermedad viral tras cumplir 14 días de confinamiento, es decir, el 91.8% del total de contagios acumulados, señaló la dependencia.

En su informe diario del avance de la pandemia en el territorio oaxaqueño, se destacó que de acuerdo con las estadísticas hay un total de 134 mil 536 personas que han presentado síntomas relacionados al coronavirus; de esta cifra, cinco mil 940 son casos sospechosos y 52 mil 848 negativos.

Los casos nuevos agregados este lunes corresponden a 35 municipios, especialmente Oaxaca de Juárez con 47, zona que representa el 39% de los pacientes diagnosticados en las últimas 24 horas, seguido de Salina Cruz, Santa Cruz Amilpas y Santa Cruz Xoxocotlán con seis contagios cada uno, el resto cinco, tres, dos y un caso.

Por ello, el día de hoy la red hospitalaria para COVID-19 en Oaxaca, se encuentra de manera general al 52.2% de ocupación, ya que durante la última jornada se reportaron ocho nuevos ingresos, para un total de 261 personas que se encuentran recibiendo atención especializada.

A la fecha, hay nueve nosocomios trabajando al 100% de su capacidad, sin embargo, el sector Salud cuenta con 239 camas disponibles para la atención de la pandemia en las seis Jurisdicciones Sanitarias.

Detalló que Valles Centrales contabilizó durante el último corte un total de 45 mil 892 confirmados, 474 activos y dos mil 304 defunciones; Istmo 10 mil 523 confirmados, 398 activos y mil 107 defunciones; Tuxtepec cinco mil 205 confirmados, 86 activos, y 489 defunciones; Costa cinco mil 561 confirmados, 60 activos y 445 defunciones; Mixteca cinco mil 986 confirmados, 40 activos y 518 decesos; Sierra dos mil 581 confirmados, 17 activos y 273 defunciones.

Para este lunes se notificó también un global de mil 92 casos de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), 692 corresponden a la vacuna Pfizer-BioNTech, de los cuales 13 fueron graves.

Respecto a la farmacéutica AztraZeneca, se tiene la cifra de 264 registros acumulados de ESAVI; de esta cifra, una persona presentó síntomas en etapa grave; de la vacuna Sinovac se documentaron 61, cuatro de ellos graves, así también se tiene un acumulado 75 casos del inmunológico CanSino Biologics, del total cinco fueron graves.

La dependencia insistió que aún en semáforo epidemiológico amarillo es indispensable la colaboración de la sociedad en la adopción estricta de las medidas de protección y de higiene; al salir de casa siempre usar cubrebocas, evitar tocarlo mientras se usa, no compartirlo, además de lavarse las manos con agua y jabón, respetar la sana distancia y no acudir a lugares aglomerados o poco ventilados. El COVID-19 continúa siendo un riesgo para la salud de la población.

