Feministas de Oaxaca exigen despenalización del aborto en todo el país

-Exigen a las autoridades y al personal médico, que se brinden las garantías necesarias para la interrupción del embarazo de manera segura.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El 28 de septiembre se conmemora el día de acción global para el acceso al aborto legal y seguro, por esta razón, la tarde de este martes un grupo de feministas marcharon se manifestó en la fuente de las 8 regiones para exigir que se les brinden las garantías necesarias para la interrupción del embarazo de manera segura.

Estas peticiones se la hicieron a varias dependencias del Gobierno del Estado, a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Congreso de Oaxaca, pidieron que la ley para la interrupción del embarazo se convierta en una ley nacional, ya que señalaron que hasta el momento solo 4 estados han despenalizado el aborto.

Otra dependencia a la que le hicieron reclamos fue a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), a quien le piden que realice capacitaciones al personal médico para que atiendas a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo desde una perspectiva feminista, ya que en la actualidad los médicos se oponen a realizar este tipo de operaciones.

Al personal de salud le solicitaron que se comprometan a atender a las mujeres que decidan por voluntad propia interrumpir el embarazo, así como que se les brinde de los insumos y materiales necesarios para llevar a cabo la operación, así como dar el seguimiento luego de haber sido intervenidas quirúrgicamente.

Es importante mencionar que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto, además de pronunciarse a favor de garantizar el estado de derecho a las mujeres a decidir de manera voluntaria interrumpir o no el embarazo, sin ningún tipo de consecuencia legal, como anteriormente sucedía.

Las feministas que participaron en esta actividad portaban prendas de color verde, en la fuente de las 8 regiones le colocaron pañuelos a cada una de las estatuas, incluso hubieron algunas que realizaron pintas en las que daban a conocer su exigencia de la despenalización del aborto en las 32 entidades del país.

Comentarios

