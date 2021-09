Combatirá Guardia Nacional y Sedapa, abigeato por medio de aplicación móvil

-Oaxaca será el primer estado a nivel nacional en implementar esta nueva medida de seguridad y salubridad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de Oaxaca y la Guardia Nacional, se unen contra el robo de ganado y así, garantizar el traslado del ganado entre la entidad con los estados de Chiapas y Veracruz.

El secretario de Sedapa Gabriel Cué Navarro, informó que el gobierno del estado por medio de esta dependencia firmará un convenio de colaboración con autoridades de la Guardia Nacional para que los elementos de seguridad a través de una aplicación, puedan tener acceso desde sus dispositivos móviles a un registro detallado de las reses y ganado que se transporten dentro y fuera del territorio oaxaqueño.

Durante su visita de trabajo en Tuxtepec, en la región de la Cuenca, Cué Navarro adelantó que este modelo de vigilancia se trata de un nuevo proyecto que esta por pactarse en próximos días y de esta manera, tener certeza sobre el ganado que no cumpla con las normativas de registro y documentación de transporte.

También con esto se garantizará el tráfico saludable de ganado, que no solamente es comercializado con fines alimenticios, sino también para reproducción, además de que se vigilará el traslado de ingreso con Chiapas y Veracruz, pues estos estados presentan mayor índice de tuberculosis bovina.

