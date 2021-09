Carrera Panamericana pasará una vez más por Tuxtepec, habrá una exhibición

-Se espera la participación de 80 vehículos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Comercio Alberto Reyes Conti, dio a conocer que el próximo 15 de octubre pasará por Tuxtepec la carrera Panamericana, lo que dejará una derrama económica en el municipio y en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La carrera pasará por el boulevard Bicentenario y en donde participarán alrededor de 80 vehículos, los cuales pasarán al medio día, lo que servirá como una distracción para los Tuxtepecanos, pero además dejará una derrama económica importante sobre todo en el tema de las gasolineras.

Dijo que en esta ocasión habrá una pequeña demostración de estos vehículos, por lo que después de la segunda rotonda que es la de la Mariposa, la gente se concentre y así se pueda hacer una exhibición, misma que están detallando en coordinación con el gobierno del estado.

Esta carrera ya ha pasado en otras ocasiones más en el municipio, y será por la mañana del 15 de Octubre que salga de la ciudad de Oaxaca y pase por este municipio, ya que tiene como meta llegar a Veracruz

Cabe hacer mención que en comparación con otros años, esta vez habrá una exposición de los vehículos.

FOTO: Archivo

