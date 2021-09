Apoya SEDAPA con 2.5 MDP y paquetes de fertilizantes a productores de plátano en la Cuenca

-Más de 300 productores damnificados por desastres naturales recibieron apoyo económico, además, los paquetes nutricionales de fertilizantes se destinaron como ayuda ante la difícil situación que ha dejado la pandemia.

Tuxtepec, Oaxaca. – Productores de plátano de la región de la Cuenca fueron beneficiados este martes con la entrega de recurso económico y paquetes nutricionales de fertilizantes por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura en Oaxaca que encabeza Gabriel Cué Navarro.

En un acto celebrado en la comunidad de Santa Teresa Papaloapan en Tuxtepec, el secretario de SEDAPA entregó los paquetes de fertilizantes a productores, esto como parte un apoyo para abatir la difícil situación económica que han vivido por pandemia del covid-19.

La SEDAPA también invirtió 2.5 millones de pesos para beneficio de 323 productores plataneros, quienes registraron valiosas pérdidas tras los fuertes vientos del pasado 17 y 18 de marzo.

Cué Navarro expresó que el recurso se atrasó debido a la situación electoral, por lo que no se podía realizar la entrega, sin embargo, las gestiones para los apoyos continuaron por parte de la SEDAPA para que también los productores puedan tener acceso a créditos por medio de BanOaxaca.

Este apoyo se gestionó con el gobierno del estado, ante la falta del seguro catastrófico que dejo de existir, conocido como el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

El secretario recalcó que ante esa situación el gobernador Alejandro Murat, logró destinar el recurso económico a favor de la rehabilitación de cerca de 600 hectáreas de plátano que sufrieron afectaciones por desastres naturales.

Al acto público asistieron ejidatarios de las diferentes comunidades de Santa Rosa, Papaloapan, San Antonio El Encinal y el ejido de San Bartolo.

