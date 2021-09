Anuncia Alejandro Murat la Marca de Certificación “Hecho en Oaxaca”

-Este distintivo, primero en su tipo en el país, garantizará el origen y la calidad de más de 29 mil productos oaxaqueños emblemáticos que identifican a la entidad a nivel nacional e internacional.

-En coordinación con el IMPI, el Gobierno del Estado lleva a cabo estas acciones que busca certificar, evitar el plagio y brindar el valor agregado a productos de micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

Santa Lucía del Camino, Oax. 28 de septiembre de 2021.- En cumplimento al compromiso establecido por su administración, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, junto con el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo Rendón Algara, anunció el lanzamiento oficial de la Marca de Certificación “Hecho en Oaxaca”, a favor de la distinción de origen y la calidad de más de 29 mil productos oaxaqueños emblemáticos que identifican a la entidad a nivel nacional e internacional y que representa la primera en la país en su tipo.

El Mandatario Estatal destacó que con esta Marca “Hecho en Oaxaca” se tiene “más Oaxaca en el mundo”, a través de este distintivo busca certificar por su origen y calidad los productos emblemáticos del estado, evitar el plagio y dar el valor agregado a artículos de micro, pequeñas y medianas empresas, otorgando de forma gratuita un certificado que permita a las empresas ostentar este distintivo en los productos que cumplan con los requisitos establecidos por las reglas de uso autorizados por el IMPI y administrado por la Secretaría de Economía de la entidad.

En el lanzamiento al que asistió también el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú Escalante y el secretario de Economía del estado, Juan Pablo Guzmán Cobián, el Gobernador destacó que Oaxaca va en la ruta correcta, cuando se le da el valor a quien lo tiene. “Esa es la gente de Oaxaca, que es grande por las mujeres y hombres que todos los días se levantan temprano y con su esfuerzo hacen del estado lo que todos admiramos”, refirió.

Señaló que “no solo nosotros nos admiramos, sino también nos admira México y el mundo; por la grandeza cultural, por las tradiciones únicas que posee el estado, por nuestras lenguas, nuestra gastronomía, y nuestra cosmovisión que existe en cada una de las regiones. A todo eso teníamos que darle valor, no solo porque lo decimos o lo reconocemos, sino porque así tiene que ser”.

En el encuentro celebrado en las instalaciones de la Ciudad de los Archivos, Murat Hinojosa mencionó que es una gran oportunidad para que todas y todos se unan y así darle valor a la marca “Hecho en Oaxaca”. “Es importante reconocer que lo que se refleja hoy, es el esfuerzo realizado a través de las culturas milenarias”.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo Rendón Algara, agradeció el esfuerzo de las personas involucradas para lograr esta certificación. “Para mi Oaxaca es pasión, todos los productos representan la pasión de las y los artesanos y el trabajo de muchas generaciones, y es un orgullo para el IMPI otorgar esta marca de certificación, la primera para un estado”.

Asimismo, el maestro artesano Samuel Contreras Vicente, señaló que este es un día memorable y digno de celebración, pero también es el inicio de un arduo trabajo para que la marca “Hecho en Oaxaca” se posesione a nivel local, nacional e internacional, con acciones asertivas de promoción y difusión, las cuales permitirán mejorar la calidad de vida de las familias productoras.

En tanto, el titular de la Secretaría de Economía de la entidad, Juan Pablo Guzmán Cobián, destacó que el Gobierno del Estado de Oaxaca tiene el propósito de que los productos elaborados con ingredientes de esta tierra, con procesos y mano de obra oaxaqueña, tengan el valor comercial que se merecen; que el trabajo de quienes los elaboran sea remunerado de manera justa.

“Oaxaca es referente en México y el mundo por su riqueza cultural y natural. Los productos originarios de nuestro estado destacan cada vez más a nivel nacional e internacional, por su calidad y características únicas. En el Gobierno del Estado trabajamos en crear mecanismos para su comercialización y a la vez para obtener su protección jurídica”, enfatizó.

De acuerdo con los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado existen 29 mil 128 unidades económicas que elaboran productos que podrían contar con la marca “Hecho en Oaxaca”, como artesanías, artículos de joyería, bolsas, prendas de vestir y calzado, muebles, juegos y juguetes, así como productos agroindustriales, incluyendo lácteos y bebidas alcohólicas.

Al evento asistieron también el coordinador general de Relaciones Internacionales, Pedro Matar Orraca; el presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, Carlos Guzmán Gardeazabal, y la productora de quesillo del “Rancho la Santísima Trinidad”, Liliana Aida López Velázquez.

Las y los interesados podrán contar con la Marca de Certificación “Hecho en Oaxaca” de manera gratuita, para ello deberán ingresar al sitio web https://marcahechoenoaxaca.mx/o las redes sociales de este distintivo o de la Secretaría de Economía, donde podrán encontrar la información y los requisitos necesarios.



