A los trabajadores de Salud y a todos los oaxaqueños en general

-Durante 17 años de corrupción desmedida, los Servicios de Salud acumularon una deuda de 13 mil millones de pesos.

Dimas Romero González

Oaxaca siempre en pobreza, entró en crisis en 2019 por el deficiente combate a la pandemia por parte de la 4T. Hoy se encuentra a punto del colapso por el injusto despido de miles de trabajadores del Sector Salud.

Durante 17 años de corrupción desmedida, los Servicios de Salud acumularon una deuda de 13 mil millones de pesos. Hoy se sabe que no sólo se basificó un gran número de “aviadores”; sino que se dejó de pagar a Terceros Institucionales para cubrir la nómina; también, que desde julio no se ha reportado a la Dirección de Control y Emisión de Pedidos del INSABI qué medicamentos e insumos ha recibido la entidad. Por recortes al presupuesto estatal, el 15 de septiembre no se renovó el contrato a los trabajadores Eventuales y por si esto fuera poco, no han sido asignados los 1,600 millones necesarios para los contratos de 8 mil trabajadores sin base, llamados regularizados y normalizados.

Pasan los días y las promesas de solución del Presidente se exhiben como el consabido “control de daños”, porque de la reunión de los titulares del INSABI y el IMSS con el Gobernador, no ha salido ninguna propuesta concreta de solución. Mientras tanto, 2 mil 125 trabajadores llevan dos semanas sin empleo. Por ello, la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca, integrada por el SITSS, SITYPS, STSNS, SINTS y FNTSRM, se dirige no solo a los trabajadores que fueron despedidos, sino también, a los más de 8 mil que no están “basificados”, para que tomemos conciencia de lo que se avecina, porque Obrador en su “guerra”contra la corrupción es inamovible en sus decisiones, como sucedió con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la Planta Cervecera Constellation Brands, que significó el pago de cientos de miles de millones en penalizaciones y violaciones a nuestro marco legal.

Estando así las cosas, las recientes declaraciones del titular del INSABI, acerca de que esta institución no tiene retrasos en sus compromisos con la entidad, deslindándose de la problemática en el Sector Salud, nos dicen que sucederá lo mismo que con los trabajadores del extinto Seguro Popular que no han sido recontratados, a pesar de que existe un decreto constitucional que establece que todos los recursos materiales y el personal, deben ser absorbidos por esta institución. La 4T, amparada en el combate a la corrupción reordena los Servicios de Salud, sin importar que colapse el Estado, cargando las culpas en el personal que con tal de tener un trabajo, aceptó contratos que violentaban su derecho a un empleo digno.

Es inminente la transición gubernamental en Oaxaca. Vendrán más reingenierías y el despido de otros miles de trabajadores, por las decisiones que se toman detrás de un escritorio, sin un proyecto elaborado mediante un análisis responsable. Dejar que se cometa esta injusticia con los trabajadores del Sector Salud, es una invitación a que se despida a otros, con la seguridad de que nadie hará nada. Llegó la hora de dejar de pensar solo en nosotros mismos, es momento de voltear a ver a los demás y sus problemas.

¡Súmate a la jornada estatal de lucha en defensa de los trabajadores del sector salud!

