Tania López no podría participar en elección extraordinaria afirma Chente Castellanos

-El ex candidato de Fuerza Por México dijo que así lo establece el artículo 41 de la Constitución



Mario Romero



Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Por los actos ilícitos que se cometieron en la jornada electoral del pasado 6 de junio, es posible que Tania López López no pueda participar en la elección extraordinaria, así lo manifestó Inocente Castellanos Alejos en conferencia de prensa, respaldado por el dirigente nacional de Fuerza Por México Gerardo Islas Maldonado.



Agregó que así lo establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice “En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada” y es que en el fallo del tribunal fue que Tania López usó los logros del gobierno municipal que preside Alejandro López Jarquín, quien es su esposo.



En su intervención, el dirigente nacional de Fuerza Por México, manifestó su apoyo incondicional hacia “Chente Castellanos”, reiteró que será candidato de este instituto político, ya que conserva su registro como partido político estatal, aunque a nivel nacional están en un proceso de impugnación.



Además refirió que no van a permitir que la autoridad electoral pretenda realizar la elección extraordinaria junto con la elección a gobernador de Oaxaca, pues la jornada electoral está programada para el 5 de junio de 2022, situación que dejaría sin autoridad al municipio de Xoxocotlán por un lapso de 6 meses o más.



Es importante mencionar que es probable que la elección extraordinaria se lleve a cabo la primera semana de diciembre, aunque esto no ha sido confirmado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), por lo que tanto la dirigente estatal de Fuerza Por México Salomé Martínez y el personal jurídico estarán al pendiente de esta situación.

