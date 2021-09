Recuperación de ríos Atoyac y Salados, cuestión prioritaria afirma Martínez Neri

-El edil electo de Oaxaca de Juárez informó que pueden solicitar préstamo a BANOBRAS para aplicar recursos de manera inmediata.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En la cuarta reunión de trabajo de presidentes electos y en funciones de la zona metropolitana del valle de Oaxaca, el edil electo de la capital Francisco Martínez Neri informó que es una prioridad rescatar los ríos Atoyac y Salado, dicha reunión se llevó a cabo en el municipio de San Jacinto Amilpas.

Para abordar este tema, en la reunión estuvo presenta la encargada de despacho de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) Helena Iturribarría Rojas, quien presentó los avances del Plan Integral de Saneamiento de los Ríos Atoyac Y Salado, para recuperar las condiciones ecológicas de ambos afluentes.

En su participación, Martínez Neri dio a conocer los acuerdos obtenidos con el director general de BANOBRAS, con relación a las posibilidades de obtener créditos con garantía de participaciones, situación que permitirá disponer de recursos para aplicarlos de manera inmediata, también informó que se podrán obtener créditos simples, esto aclaró, será dependiendo de la necesidad de cada municipio.

Otro dato que reveló el edil electo de Oaxaca de Juárez, fue que en su visita a la planta de selección de residuos sólidos en la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México, señaló que con esa tecnología se puede aprovechar el 80 por ciento de los residuos que se generan en la zona metropolitana.

Finalmente mencionó que está pendiente la audiencia colectiva con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a quien le presentarán los acuerdos y acciones a emprender desde el primer día de gobierno en sus respectivos municipios.

