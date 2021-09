Para regularizar recolección de basura en Tuxtepec, ayuntamiento forma rutas con personal de confianza

-El personal apoya a los sindicalizados para que en esta semana el servicio se establezca

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que el parque vehicular del área de limpia pública de Tuxtepec estaba en malas condiciones y provocó problemas con la recolección de basura, el Director de Servicios Públicos Municipales Jesús Santos Sosa, informó que se están apoyando de personal de confianza para poder regularizar el servicio en el municipio.

Explicó que a partir de este lunes optaron que personal de confianza y sindicalizado se unieran para armar rutas y así tener más avance en la recolección de la basura, logrando que algunas rutas ya se restablecieran y en otras se avanzarán hasta un 70%, sin embargo en otras, en las cuales el camión pasa los lunes, pasará este miércoles.

Actualmente tienen 10 carros funcionando y 2 más están en reparación, sin embargo agregó que en días pasados solo tenían 6 vehículos funcionando lo que provocó este atraso en las rutas y que hasta el momento no han logrado regularizar.

El Director dijo que será esta semana que se restablezca el servicio, ya que esperan que este miércoles cuenten con los 2 vehículos que están en reparación, además de que ya tratarán de darle puntual mantenimiento a los camiones recolectores y así evitar que se vuelva a presentar un problema con el servicio de limpia.

Cabe hacer mención que este problema con la recolección se dio desde a finales de agosto, y a pesar que desde hace un par de semanas prometieron que se iba a regularizar el servicio, hasta el momento no ha pasado, y lo que provocó que durante el fin de semana, el municipio luciera lleno de basura, principalmente en las colonias.

