Onda tropical 33 causará lluvias en gran parte del país

-En contraste, prevalecerá ambiente muy caluroso en la Península de Yucatán y zonas del noroeste de la República Mexicana.

Ciudad de México.- Lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas se prevén en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca para este lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el Valle de México, agregó, persistirán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo.

El organismo detalló que habrá lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca; fuertes (de 25 a 50 mm) en regiones de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Zacatecas; intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas.

En la mayoría de los estados mencionados, las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y vientos fuertes, además de que se prevén condiciones para la posible caída de granizo en Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Zacatecas.

Se estiman vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las condiciones descritas serán generadas por la Onda Tropical Número 33, al sur de Jalisco; dos canales de baja presión extendidos en diferentes regiones de la República Mexicana; inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, y la afluencia de humedad proveniente del Océano Pacífico sobre el sureste del país.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, se esperan en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

En contraste, prevalecerá ambiente muy caluroso en la Península de Yucatán y zonas del noroeste de la República Mexicana. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Campeche, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

