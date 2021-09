Ni un junior más para gobernar Oaxaca afirma Alberto Esteva

-Mencionó que la entidad necesita es que se gobierne desde Oaxaca y no desde la Ciudad de México como en el gobierno de Alejandro Murat.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Alberto Esteva Salinas, quien estaría buscando la candidatura de MORENA al gobierno de Oaxaca, declaró en entrevista exclusiva para TVBUS que ni un “junior” más debe gobernar la entidad, además afirmó que lo que la entidad necesita, es que se gobierne desde Oaxaca y no desde la Ciudad de México como en la administración de Alejandro Murat, pues quien da las ordenes es su padre el ex gobernador José Murat.

Agregó que es Alejandro Murat es un gobernador ausente, que su prioridad no es Oaxaca, sino ver qué se llevan, es por ello que se le debe decir adiós a la dinastía Murat del estado y no permitir que el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, llegue al gobierno, pues él representa más de lo mismo y forma parte del grupo de los Murat.

En lo que se refiere al proceso interno de MORENA para la selección del candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca se dará por medio de una encuesta, en ese sentido, Esteva Salinas indicó que impulsará la propuesta de que dicha encuesta sea abierta y que la ciudadanía decida quién le gustaría que fuera su candidato y de acuerdo a los números de la elección del pasado 6 de junio, el próximo gobernador de Oaxaca.

Incluso mencionó que cada uno de los aspirantes a la candidatura deberían pagar su propia encuesta, independientemente de la que realice el partido, ya que el mejor posicionado es quien deben ser elegido como candidato o candidata, Alberto Esteva fue preciso al decir que en caso de no obtener la candidatura, no formará parte del gabinete y tampoco volvería a buscar la candidatura en el futuro.

Además refirió que en caso de llegar al Gobierno de Oaxaca, vivirá en su domicilio particular y la casa oficial se convertirá en un espacio dedicado para artesanos oaxaqueños, además de que pondrá en operación todas las fuentes de la ciudad capital, ya que todas se encuentran sin funcionar y algunas son ocupadas como basurero.

