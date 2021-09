Desatendió gobierno de Tuxtepec problema de perros callejeros; es un asunto de salud pública

-La asociación Naricitas Húmedas aseguró que las jornadas de esterilizaciones son básicas, pero no se desarrollan como deben ser.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La presidenta de la Asociación canina en Tuxtepec “Naricitas Humedas” Diana Griselda Rodríguez, reconoció que la proliferación de perros en situación de calle en la actualidad, es un tema de salud pública que al Gobierno Municipal poco le ha importado atender, a pesar de que es un tema más de gestión, que de inversión.

Dijo que es necesario erradicar este problema con jornadas de esterilización para evitar la proliferación de animales en esta situación, pues reconoció que estan rebasados en la adopción, sin embargo explicó que para el gobierno municipal actual no es prioridad esta situación, por lo que ve lejos que este problema vaya a tener una solución a corto plazo.

Por otro lado enfatizó que en la actualidad, la denuncia de maltratos de animales ha disminuido en el municipio y comentó que en muchos de los casos, se debe a la nueva ley que prohíbe el maltrato de estos animalitos pues resaltó que existe sanción para quien incurra en estas prácticas, que dejan en mal a la sociedad con estos tipos de acciones

Mientras tanto dijo Griselda Rodríguez, que hay sobre población de caninos en esta instancia y que las personas que integran esta asociación, han tenido que llevarse algunos animales mientras les encuentran un lugar digno de vivir entre la misma sociedad, que defienden los derechos de estos animalitos conocidos como los mejores amigos del hombre.

