Debemos continuar con medidas sanitarias, la pandemia sigue activa: SSO

-Del 19 al 25 de septiembre se observó un aumento con respecto a la semana anterior de mil 758 a mil 867 casos de COVID-19

-Se han aplicado 2 millones 822 mil 539 vacunas en el territorio estatal

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de septiembre de 2021.- En representación del director de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, la coordinadora de Enlace Institucional de la Unidad de Enfermería, Rosalía Mendoza Gutiérrez dio a conocer que la pandemia sigue activa, y ello se refleja, en los ingresos hospitalarios, contagios y lamentables defunciones notificadas.

Al dar a conocer el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la enfermedad respiratoria COVID-19 en la entidad, dijo que aún en semáforo color amarillo -el cual permanecerá en la entidad hasta el 3 de octubre de acuerdo a los indicadores establecidos por el Gobierno Federal- debemos seguir con las medidas sanitarias ya establecidas.

Y es que señaló que durante el período comprendido del 19 al 25 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 75 mil 512 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento con respecto a la semana anterior, pasando de mil 758 a mil 867 casos esta semana.

Por su parte, el promedio de la red hospitalaria para la atención de pacientes con esta patología fue del 56%. Además, se reportaron 100 desafortunados decesos a causa de este coronavirus.

Asimismo, dio a conocer que siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, durante los últimos siete días se aplicaron más de 28 mil segundas dosis del biológico AstraZeneca a personas de 18 a 49 años en municipios de la Costa, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan. En total se han aplicado 2 millones 822 mil 539 vacunas en el territorio estatal.

Indicó que, aunque las personas se encuentren vacunadas “debemos seguir aplicando todas las medidas preventivas, como es el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos y espacios cerrados con poca ventilación”.

Insistió en que “debemos ser responsables y cuidar nuestra salud, así como la de las personas a nuestro alrededor, ya que solo así podremos avanzar hacia la nueva normalidad”. ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!”, finalizó.

